Главные новости за 3 апреля. Сочи

В Сочи завершено расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого погиб 71-летний местный житель. Сочинцу грозит до пяти лет лишения свободы.

Оператор Azimut Hotels намерен завершить реконструкцию гостиницы «Москва» в Сочи в 2026 году. Ранее открытие обновленного отеля под брендом Azimut Сити Отель Центр Сочи планировалось на 2025 год.

АО «Объединенная судостроительная корпорация» планирует построить гостиничный комплекс на месте бывшей судоверфи в Лазаревском районе Сочи. Проект находится на стадии разработки концепции.

Центральный районный суд Сочи вынес приговор подсудимому, признанному присяжными виновным в истязании и причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшего. Его обвиняли в избиении падчерицы ремнем до смерти.

РКК «Энергия» выставила на торги право аренды пансионата «Восток» в Туапсинском районе Краснодарского края. Начальная стоимость лота составляет 8,1 млн руб.

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») возобновила летние рейсы из Новосибирска в Сочи, а также из Санкт-Петербурга в Уфу и Тюмень. Полеты по этому маршруту будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и субботам.

Туапсинская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Крыма, обвиняемого в использовании заведомо подложного документа по ч. 5 ст. 327 УК РФ.