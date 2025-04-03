Пенсионера в Сочи осудят за смертельное ДТП

В Сочи завершено расследование уголовного дела о ДТП, в результате которого погиб 71-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 26 декабря 2024 года 71-летний водитель автобуса Hyundai на площадке около железнодорожного вокзала на улице Горького при повороте не убедился в безопасности маневра и сбил мужчину. Пострадавший был госпитализирован, однако спасти его не удалось.

Водителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть по неосторожности). Уголовное дело передано в суд, максимальное наказание по данной статье составляет до пяти лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков