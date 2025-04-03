Пансионат «Восток» около Туапсе сдадут в аренду

РКК «Энергия» выставила на торги право аренды пансионата «Восток» в Туапсинском районе Краснодарского края. Информация о тендере размещена на электронной площадке РТС-тендер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объект расположен между селом Лермонтово и микрорайоном Широкая Щель. Вместе с пансионатом в аренду передается земельный участок площадью 60,5 тыс. кв. м. В настоящее время объект законсервирован, однако, как указано в документации, может быть оперативно введен в эксплуатацию. Ранее пансионат работал с мая по октябрь, но технически готов к круглогодичному использованию.

Комплекс включает шесть корпусов на 164 номера, рассчитанные более чем на 400 человек. В нем можно организовать детский оздоровительный лагерь с четырьмя сменами по 200 детей.

Начальная стоимость лота составляет 8,1 млн руб. Заявки принимаются до 25 апреля, торги состоятся 30 апреля.

Вячеслав Рыжков