«Победа» вновь будет летать из Новосибирска в Сочи

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») возобновила летние рейсы из Новосибирска в Сочи, а также из Санкт-Петербурга в Уфу и Тюмень, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первый рейс Новосибирск — Сочи выполнен 3 апреля. Полеты по этому маршруту будут осуществляться дважды в неделю — по четвергам и субботам. Рейсы из Санкт-Петербурга в Уфу и Тюмень сейчас выполняются трижды в неделю, с 14 апреля частота вырастет до ежедневной.

«Победа» эксплуатирует 42 самолета Boeing 737-800. Средняя загрузка рейсов в 2024 году составила 95,1% — это рекордный показатель за всю историю компании.

Вячеслав Рыжков