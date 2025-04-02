Транспортная прокуратура выявила подлог документов в морском порту Туапсе

Туапсинская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Крыма, обвиняемого в использовании заведомо подложного документа по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Следствием установлено, что фигурант дела предоставил главному специалисту дипломного отдела филиала ФГБУ АМП Черное море в морском порту Туапсе фальшивую справку от Керченского государственного морского технологического университета. Документ содержал ложную информацию о соответствии подготовки выпускника установленным требованиям и наличии необходимого стажа работы на судне.

На основании этой поддельной справки обвиняемому был выдан диплом вахтенного помощника капитана морского судна. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мария Удовик