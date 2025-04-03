Сочинец, до смерти избивший падчерицу ремнем, осужден на 18 лет

Центральный районный суд Сочи вынес приговор подсудимому, признанному присяжными виновным в преступлениях, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 (Истязание) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшего). Его обвиняли в избиении падчерицы ремнем до смерти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 27 мая 2023 года фигурант, находясь в квартире с малолетней дочерью своей сожительницы, избил ребенка, нанеся множественные удары, в том числе кожаным ремнем по жизненно важным органам. 2 июня девочка скончалась в машине скорой помощи от полученных травм.

Суд, опираясь на обвинительный вердикт присяжных, назначил подсудимому 18 лет лишения свободы. С учетом рецидива отбывать наказание он будет в колонии особого режима. Приговор в силу не вступил.

Вячеслав Рыжков