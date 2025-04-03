Главные новости к утру 3 апреля

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении «взаимных пошлин» на товары стран-партнеров с 9 апреля. Базовая пошлина на весь импорт начнет действовать с 5 апреля и составит 10%. Многие торговые партнеры США, по словам господин Трампа, создали нетарифные барьеры в отношении американских товаров. Его администрация оценила размер этих барьеров каждой из стран и ввела взаимные пошлины, пояснил он.

После решения Дональда Трампа акции многих компаний продемонстрировали ощутимое падение. Сильное всего снизились котировки акции компаний, связанных с секторами, которые больше всего пострадают от введенных пошлин. Акции Nike, Gap и Lululemon Athletica упали как минимум на 7%. Эти компании зависят от товаров и фабрик из Вьетнама. Акции Apple, чья цепочка поставок зависит от Китая — на 6,9%.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф провели переговоры в Вашингтоне. Источник газеты The Washington Post сказал, что вопрос переговоров деликатен и не стал раскрывать его суть. «Независимо от вашей политики — диалог между США и Россией имеет значение. Речь идет о построении более безопасного, более процветающего мира для всех»,— написал господин Дмитриев в соцсети X спустя несколько часов после сообщения о начале переговоров.

Правительство России утвердило план дорожной деятельности до 2030 года, в рамках которого будет выделено более 9 трлн руб. на развитие и модернизацию дорожной инфраструктуры страны. Основные средства будут направлены на объекты Федерального дорожного агентства (Росавтодор), которому выделено свыше 4,76 трлн руб. Из этой суммы 3,32 трлн руб. пойдут на капитальный ремонт и содержание существующих дорог, а 1,4 трлн руб.— на строительство и реконструкцию новых объектов.

Рынок полуприцепов переживает кризис на фоне снижения объемов грузоперевозок, высокой ставки кредитования и слабого спроса на тягачи. Российским производителям не хватает господдержки, считают в профильной ассоциации, а импортную технику подкосило повышение утильсбора. По итогам года участники отрасли прогнозируют сокращение продаж полуприцепов минимум на 15%. К росту сегмент может вернуться после нормализации рынка перевозок и снижения ключевой ставки ЦБ, надеются дистрибуторы.

По информации «Ъ», X5 Group договаривается с ГК «Ориентир» Елены Бондарчук о строительстве логопарка на 50 тыс. кв. м недалеко от подмосковного Ногинска. Реализация такого проекта потребует не менее 5,5 млрд руб., после чего он может перейти в собственность заказчика. Такие сделки сейчас распространены на рынке складской недвижимости из-за низких объемов строительства спекулятивных объектов.