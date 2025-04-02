Главные новости за 2 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Гендиректором и основным бенефициаром ООО «Специализированный застройщик “Ленинское”» стал Илья Линник. Об этом сообщает портал «Контор Фокус». Компания возводит малоэтажный жилой комплекс «Моменты. Repino» под Зеленогорском.

Петербургский завод «Геоксан», которй является крупнейшим производителем беспилотников, значительно улучшил финансовые результаты в 2024 году. Чистая прибыль составила 1,27 млрд рублей, что в шесть раз больше, чем в 2023 году. Выручка организации выросла в 3,6 раза и достигла 4,7 млрд рублей.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) внесла третий аванс на сумму 18 млрд рублей на строительство 41 серийного инновационного поезда «Белый кречет» для высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая соединит Москву и Петербург, сообщает ТАСС. Средства предоставили Сбербанк, ВТБ, «Совкомбанк» и ряд других кредитных организаций.

Заксобрание Петербурга отправит обращение министру транспорта РФ Роману Старовойту с просьбой ужесточить правила дорожного движения для пользователей электровелосипедов. На заседании 2 апреля петербургский парламент в окончательном чтении утвердил идею обратиться в профильное министерство.

В Санкт-Петербурге за прошлый год зарегистрировано 413 правонарушений, совершенных детьми, из которых 239 преступлений относятся к категории тяжкие и особо тяжкие. Тему детской преступности уполномоченная по правам ребенка затронула в контексте информационной безопасности несовершеннолетних.

Жителя Санкт-Петербурга задержали 1 апреля по подозрению в организации заказного убийства. Местный предприниматель был расстрелян в феврале 2011 года, сообщили в ГСУ СКР по Петербургу.

Объем продаж пивоваренной компании «Балтика» по итогам 2024 года превзошел уровень предыдущего года на 18,9%. Доля предприятия на российском рынке достигла 28,3%.