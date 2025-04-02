Петербургские дети за 2024 год совершили 413 преступлений

В Санкт-Петербурге за прошлый год зарегистрировано 413 правонарушений, совершенных детьми, из которых 239 преступлений относятся к категории тяжкие и особо тяжкие. Такие данные озвучила детский омбудсмен Анна Митянина во время своего отчета перед депутатами Заксобрания Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина (слева) во время заседания.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина (слева) во время заседания.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«По прежнему растет количество правонарушений среди несовершеннолетних, количество наркозависимых подростков, детей вовлекаемых в противоправные, порой преступные сообщества»,— заявила Анна Митянина с трибуны Мариинского дворца. Тему детской преступности уполномоченная по правам ребенка затронула в контексте информационной безопасности несовершеннолетних.

По данным омбудсмена, за прошлый год в Петербурге было зарегистрировано 33 самоубийства среди детей. «Основная часть таких поступков совершается ими под воздействием психоэмоционального состояния, увы, отчасти это и результат бесконтрольного потребления негативного контента в интернете»,— отметила госпожа Митянина.

По ее словам, активно с подростковой группой работают мошенники. «Несовершеннолетние часто оказываются под давлением преступников, которые прекрасно понимают детскую психологию. В Калининском районе подросток покончил с собой после перевода денег мошенникам. Он перевел им полмиллиона, которые взял у своего отца, не поставив его в известность»,— привела пример омбудсмен.

Кроме того, в сети, как заявляет Анна Митянина, участились случаи рассылки сообщений несовершеннолетним с призывами совершения терактов. «Подросткам предлагают крупные денежные суммы, обещают обеспечить их оружием и взрывчаткой. Если у несовершеннолетнего хорошие отношения с родителями, он спросит, а если интернет — его единственный собеседник, тогда ничего удивительно, что маленький человек попадает в руки злоумышленников»,— объяснила госпожа Митянина.

Напомним, в середине марта депутаты Заксобрания переизбрали на второй срок Анну Митянину на должность детского омбудсмена. В интервью «Ъ-СПб» она рассказала, что в работе будет уделять особое внимание вопросам «семьесбережения», информационной безопасности и росту наркотических зависимостей у детей.

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Надежда Ярмула