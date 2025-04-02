Организатора убийства спустя 14 лет после преступления задержали в Петербурге

Жителя Санкт-Петербурга задержали 1 апреля по подозрению в организации заказного убийства. Местный предприниматель был расстрелян в феврале 2011 года, сообщили в ГСУ СКР по Петербургу.

Сотрудники ведомства продолжают расследовать уголовное дело, возбужденное по п. «з» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство по найму) 14 лет назад. Тогда в парадной дома на улице Композиторов было обнаружено тело коммерсанта с огнестрельными ранениями.

Чтобы раскрыть преступление, следователи допросили ряд свидетелей, проверили адреса возможного проживания фигурантов. Это помогло установить организатора убийства. Им оказался 53-летний петербуржец. Его задержали 1 апреля и предъявили обвинение.

По данным СМИ, жертвой был предприниматель Эльчин Аликберов. После совершения преступления нападавший успел скрыться.

Татьяна Титаева