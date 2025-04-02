Производитель БПЛА в Петербурге значительно увеличил финансовые результаты

Петербургский завод «Геоксан», которй является крупнейшим производителем беспилотников, значительно улучшил финансовые результаты в 2024 году. Об этом говорится в финансовой отчетности компании. Чистая прибыль составила 1,27 млрд рублей, что в шесть раз больше, чем в 2023 году. Выручка организации выросла в 3,6 раза и достигла 4,7 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Результаты связаны с инициативами национального проекта «Беспилотные авиационные системы», включая госзаказ на БАС. В минувшем году организация сделала почти в пять раз больше беспилотников и реализовала крупные проекты по аэрофотосъемке. Отметим, что также компания в минувшем ноябре запустила с космодрома «Восточный» в космос пять образовательных наноспутников.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что беспилотники помогли найти 140 проблемных участков на теплосетях в Петербурге.

Андрей Маркелов