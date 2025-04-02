Продажи пивоваренной компании «Балтика» за 2024 год выросли на 18,9%

Объем продаж пивоваренной компании «Балтика» по итогам 2024 года превзошли уровень предыдущего года на 18,9%. Доля предприятия на российском рынке достигла 28,3%, сообщили в пресс-службе бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Продажи компании на международных рынках в прошлом году выросли более чем на 30%. Объем инвестиций в развитие превысил 9,6 млрд рублей, свыше 3,5 млрд рублей пошли на производственные площадки.

«Балтика» за 2024 год перечислила более 86,4 млрд рублей налоговых выплат, что на 18,3% больше уровня 2023 года. Большая часть из этой суммы, 61,4 млрд рублей, — акциз.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский завод «Геоксан» значительно улучшил финансовые результаты в 2024 году. Чистая прибыль предприятия составила 1,27 млрд рублей.

Татьяна Титаева