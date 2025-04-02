Главные новости за 2 апреля. Сочи

Сочи занял второе место в рейтинге городов Краснодарского края по численности населения. Численность постоянного населения Сочи составила свыше 561,6 тыс. человек.

Бывший 27-летний оперуполномоченный отдела экономической безопасности УВД Сочи обвиняется в получении взятки в размере 160 тыс. руб. от предпринимателя за покровительство в сфере торговли табачной продукцией. Задержание произошло при получении очередной части взятки.

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила без изменений приговор жителю Сочи, осужденному за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Сочинца признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 и ч. 4 ст. 223 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации и изготовлении метательного оружия).

Центральный районный суд Сочи приговорил застройщика к 5,5 годам колонии общего режима за двойную продажу квартиры в строящемся доме Адлерского района и присвоение 4,15 млн руб. Сочинец пояснил, что деньги потребовались ему для завершения строительства и последующей легализации объекта.

Мещанский суд Москвы прекратил уголовное преследование троих бывших руководителей ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» по делу о растрате 151 млн руб. при строительстве ведомственных санаториев в Сочи из-за истечения сроков давности.

Сотрудники таможни задержали на пешеходном пункте пропуска в Адлере 24-летнего жителя Абхазии, пытавшегося незаконно вывезти из России капсулы с сильнодействующим веществом прегабалин. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Адлерский районный суд приговорил 22-летнего гражданина Узбекистана к 14 годам колонии строгого режима за попытку сбыта крупной партии метадона в Сочи.