Суд закрыл дело о растрате 151 млн рублей при строительстве санаториев в Сочи

Мещанский суд Москвы прекратил уголовное преследование троих бывших руководителей ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» по делу о растрате 151 млн руб. при строительстве ведомственных санаториев в Сочи из-за истечения сроков давности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов Вадима Хилалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мещанский районный суд прекратил за истечением срока давности уголовное преследование в отношении троих наших подзащитных. Кроме того, суд оставил без рассмотрения иск потерпевшей стороны в лице ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД России" с сохранением права на предъявление исковых требований на общую сумму более 151 млн руб. в порядке гражданского судопроизводства»,— сообщил господин Хилалов.

Основными фигурантами дела были бывший гендиректор ФГУП РСУ МВД РФ, скончавшийся во время предварительного следствия, и его заместитель, объявленный в розыск и заочно арестованный. Им инкриминировали преступление по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Согласно обвинительному заключению, бывший гендиректор ФГУП и его заместитель предложили трем контрагентам — Дмитрию Алифанову, Дмитрию Кочеткову и Евгению Кондрацкому — участвовать в хищении средств ФГУП путем заключения фиктивных договоров на строительные работы олимпийских объектов. Соучастники изготовили комплект документов с ложными сведениями об объеме выполненных работ в санаториях «Салют» и «Искра». С апреля 2014 по апрель 2015 года они похитили более 151 млн руб.

Мещанский суд в 2023 году возвращал материалы на доследование, но кассационная инстанция по ходатайству гособвинения вернула дело в районный суд. Ни один из фигурантов вину не признал.

Умерший в 2023 году 53-летний бывший гендиректор ФГУП ранее фигурировал в других не дошедших до суда уголовных делах о хищениях в ФГУП. При этом экс-начальник отдела снабжения предприятия Александр Павлов был признан виновным в растрате при строительстве ведомственного госпиталя и получил 6 лет условно.

Мария Удовик