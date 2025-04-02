Сочи вошел в топ-3 городов Кубани по численности населения

Сочи занял второе место в рейтинге городов Краснодарского края по численности населения. По данным Краснодарстата на 1 января 2025 года, численность постоянного населения Сочи составила свыше 561,6 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Численность населения Краснодарского края на начало 2025 года составила 5,84 млн человек, при этом Краснодар сохраняет лидерство с 1,26 млн жителей. Замыкает тройку лидеров Новороссийск, где зарегистрировано 345,5 тыс. жителей. В пятерку самых населенных муниципалитетов также вошли Анапа (207,8 тыс. человек) и Армавир (204,9 тыс. граждан). В Геленджике проживают 117, тыс. человек.

Среди районов Краснодарского края наиболее густонаселенными являются Динской (147, тыс. граждан), Ейский (132,7 тыс. жителей), Крымский (130,9 тыс. человек), Темрюкский (126,6 тыс. граждан), Славянский (124,8 тыс. человек), Северский (124,7 тыс. граждан) и Туапсинский (124,1 тыс. жителей).

Мария Удовик