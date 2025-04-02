На границе с Абхазией таможенники задержали контрабандиста с прегабалином

Сотрудники таможни задержали на пешеходном пункте пропуска в Адлере 24-летнего жителя Абхазии, пытавшегося незаконно вывезти из России капсулы с сильнодействующим веществом прегабалин. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Приезжий направлялся из России в Абхазию через «зеленый коридор» и отрицательно ответил на вопрос таможенника о наличии запрещенных или ограниченных к перемещению товаров. Однако благодаря оперативной информации сотрудники таможни приняли решение о проведении досмотра.

«По результатам досмотра во внутреннем кармане сумки, принадлежащей гражданину, были обнаружены 14 капсул красно-белого цвета. Соответствующие документы, подтверждающие назначение перемещаемого препарата, у гражданина отсутствовали»,— пояснил заместитель начальника Краснодарской таможни Евгений Лесняк.

Изъятые капсулы с маркировкой Pfizer PGN 300 направили на экспертизу, которая выявила наличие сильнодействующего вещества прегабалин массой 5,46 грамма.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ).

«Ъ-Сочи» писал, что таможенники на пункте пропуска «Адлер» на границы Сочи с Абхазией задержали партию насвая в тайнике автомобиля. Турист пытался провезти в соседнее государство более 45 кг запрещенного вещества.

Мария Удовик