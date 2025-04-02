В Сочи приезжего осудили на 14 лет за покушение на сбыт крупной партии метадона

Адлерский районный суд приговорил 22-летнего гражданина Узбекистана к 14 годам колонии строгого режима за попытку сбыта крупной партии метадона в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным регионального ведомства, подсудимый прибыл в Россию 25 октября 2024 года. Через четыре дня приезжий вступил в сговор с неустановленным лицом для реализации наркотиков на курорте. По указанию сообщника злоумышленник забрал из тайника крупную партию метадона, расфасовал ее на мелкие дозы и направился делать закладки, но был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд признал иностранца виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет» группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). С учетом позиции прокурора Адлерского района подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Ъ-Сочи» писал, что Лазаревский районный суд Сочи вынес приговор 22-летнему жителю Республики Беларусь за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Прибыв в столицу, иностранец получил полимерный сверток с метадоном массой не менее 45 граммов и направился в Сочи для дальнейшего сбыта, но был задержан правоохранительными органами.

Мария Удовик