В Сочи экс-полицейский обвиняется в получении крупной взятки

Бывший 27-летний оперуполномоченный отдела экономической безопасности УВД Сочи обвиняется в получении взятки в размере 160 тыс. руб. от предпринимателя за покровительство в сфере торговли табачной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

По данным следствия, в январе 2025 года обвиняемый предложил предпринимателю, торгующему табачной продукцией, передать ему 160 тыс. руб., а затем ежемесячно выплачивать по 50 тыс. руб. За это полицейский обещал не привлекать бизнесмена к ответственности при выявлении нарушений в сфере реализации табачных изделий, заранее предупреждать о проверках и обеспечивать покровительство.

Предприниматель передал требуемую сумму, но затем обратился в правоохранительные органы. Сотрудника полиции задержали при получении очередной части взятки.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники службы ФСБ России по Краснодарскому краю в Сочи.

По ходатайству следователя суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные органы продолжают сбор и закрепление доказательств по делу.

Мария Удовик