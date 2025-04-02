Сочинского застройщика осудили за двойную продажу квартиры

Центральный районный суд Сочи приговорил застройщика к 5,5 годам колонии общего режима за двойную продажу квартиры в строящемся доме Адлерского района и присвоение 4,15 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в октябре 2018 года застройщик МКД в Адлерском районе курорта заключил с покупателем договор о продаже квартиры в возводимом здании стоимостью 1,8 млн руб. Спустя месяц фигурант дела реализовал это же помещение другому покупателю уже за 4,15 млн руб. с учетом газификации. Полученные средства подсудимый потратил по собственному усмотрению.

На судебном заседании сочинец полностью признал вину, пояснив, что деньги потребовались ему для завершения строительства и последующей легализации объекта.

Суд назначил застройщику наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Также полностью удовлетворен иск пострадавшей стороны о взыскании материального ущерба в размере 4,15 млн руб.

Приговор пока не вступил в законную силу.

«Ъ-Сочи» писал, что 53-летний местный житель вместе с сообщником имитировали строительство многоквартирного дома на улице Черновицкой в Адлерском районе. Уголовное дело о крупном мошенничестве с недвижимостью направлено в суд Сочи.

Мария Удовик