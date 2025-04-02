Суд отклонил апелляцию осужденного за фейки о ВС РФ сочинца

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила без изменений приговор жителю Сочи, осужденному за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее Хостинский районный суд Сочи признал местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «д» ч. 2 ст. 207.3 и ч. 4 ст. 223 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации и изготовлении метательного оружия). Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Рассмотрев апелляционную жалобу, суд второй инстанции не обнаружил оснований для изменения вердикта. Апелляция оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

«Ъ-Сочи» писал, что задержанного в Сочи гражданина России и Абхазии заключили под стражу на два месяца за публикации в Telegram, прославляющие террориста Шамиля Басаева. Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Мария Удовик