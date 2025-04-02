Главные новости за 2 апреля. Воронеж, Белгород, Тамбов

Главным тренером воронежского «Факела» стал Игорь Шалимов.

На поддержку потерявших жилье курян выделили еще 16 млрд руб.

Исполнять обязанности мэра воронежской Россоши будет Максим Кисель.

Глава приграничного Кореневского района Курской области покидает пост.

Бывший первый замглавы «Белоблводоканала», попавший под следствие, ушел на СВО.

Глава курского министерства архитектуры уходит в отставку.

Оренбургский «Империал» может построить два МКД в Тамбове за 2,3 млрд руб.