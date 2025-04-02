Исполнять обязанности мэра воронежской Россоши будет Максим Кисель

С сегодняшнего дня Максим Кисель стал исполняющим обязанности главы воронежского райцентра Россошь, сообщили в местной администрации. С 25 октября по 6 ноября 2024 года он занимал должность заместителя главы Россошанского района и отвечал за экономические вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Кисель несколько дней в октябре 2024 года руководил администрацией Россошанского района

Фото: мэрия Россоши Воронежской области Максим Кисель несколько дней в октябре 2024 года руководил администрацией Россошанского района

Фото: мэрия Россоши Воронежской области

28 февраля депутаты городского совета Россоши приняли досрочную отставку Владимира Кобылкина, возглавлявшего райцентр с 2018 года. Он принял такое решение по собственному желанию.

Об уголовном деле экс-главы Россоши и Россошанского района Юрия Мишанкова — в публикации «Ъ-Черноземье» «Земля и неволя».

Анна Швечикова