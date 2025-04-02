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На поддержку потерявших жилье курян выделили еще 16 млрд рублей

Правительство РФ выделит дополнительные 16 млрд руб. для поддержки жителей Курской области, утративших жилье при атаках ВСУ. Об этом сообщили в кабмине. Средства должны быть направлены на приобретение или строительство новых домов и квартир.

На прошедшей неделе в Курской области было выдано 234 сертификата на покупку жилья, сообщали в пресс-службе регионального правительства. Всего с начала программы гражданам направлено 7 438 сертификатов на сумму около 45 млрд руб. По данным властей, 2 857 семей уже приобрели жилье по ним.

По данным Минстроя РФ, стоимость 1 кв. м жилья на второй квартал 2025 года составляет 92,3 тыс. руб.

В середине марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн напомнил и.о. главы Суджанского района Юрию Дмитрюкову об ответственности за пассивную работу при выдаче жилищных сертификатов.

О том, как Курск стал лидером по росту стоимости готового жилья в Черноземье,— в публикации «Ъ-Черноземье» «Курск на вторичку».

Анна Швечикова