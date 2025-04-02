Оренбургский «Империал» может построить два МКД в Тамбове за 2,3 млрд

Оренбургское ООО «СЗ "Империал"» (входит в ГК «Листпромстрой», основной владелец — семья Петровых) заявило проект двух многоэтажных домов из монолитных железобетонных блоков на улице Чичерина в Тамбове. Планируемая стоимость возведения объектов — 1,560 млрд и 769 млн руб. соответственно. Генподрядчиком в обоих случаях выступает «Листпромстрой», их ввод в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2027 года. Это следует из опубликованной проектной декларации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран планируемые многоэтажные дома в Тамбове

Фото: из проектной декларации планируемые многоэтажные дома в Тамбове

Фото: из проектной декларации

По адресу улица Чичерина, 7/3 в рамках первого этапа строительства появится 17-этажное здание с общей площадью 17,4 тыс. кв. м. Предполагается 220 квартир: 69 однокомнатных, 90 двухкомнатных, 59 трехкомнатных.

В рамках второго этапа возведения дома на улице Чичерина, 7/2 с аналогичной этажностью запланирована площадь поменьше — 15,5 тыс. кв. м. В нем будет 220 квартир, из которых 120 — однокомнатные и 100 — двухкомнатные.

Общедомовая территория для них включает площадку для сбора мусора и 233 гостевых машиноместа вне объекта строительства. Собственных машиномест, спортивной и детской площадок не ожидается.

Участки под застройку площадью 2,9 тыс. кв. м и 4,5 тыс. кв. м находятся в аренде у застройщика до 2028 года. Их предоставил комитет земельных ресурсов и землепользования администрации Тамбова.

По данным Rusprofile, ООО «ООО «СЗ "Империал"» зарегистрировано в Оренбурге в 2023 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор — Алексей Морозов. 75% контролируется через ООО «Специализированный застройщик "СК Лист"» компанией «Листпромстрой», остальные 25% принадлежат Ольге Золотухиной. Выручка «ООО «СЗ "Империал"» в 2023 году составила 0 руб., чистая прибыль — 4 млн руб. ООО «Листпромстрой» было зарегистрировано в Оренбурге в 2008 году. Уставный капитал — 1 млн руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. 80% компании принадлежит Сергею Петрову, а оставшиеся 20% — Ивану Петрову. Директором является Алексей Горюшкин. В 2021 году выручка общества составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 98 млн руб. Более актуальные финансовые показатели не раскрываются.

О споре ООО «Листпромстрой» с тамбовскими властями читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова