Глава приграничного Кореневского района Курской области покидает пост
Представительное собрание Кореневского района Курской области приняло отставку главы Марины Дегтяревой по собственному желанию. Ее полномочия прекращены досрочно с 2 апреля 2025 года. Об этом сообщили в облправительстве, не указав причины не указав причины ухода чиновницы.
Марина Дегтярева
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
С 3 апреля обязанности главы района будет исполнять Владимир Жилинков, который ранее занимал должность заместителя госпожи Дегтяревой.
Владимир Жилинков — выпускник Курского государственного педагогического университета, затем работал директором школы. С 2011 года возглавлял аппарат представительного собрания Курского района, занимая эту должность с небольшим перерывом в течение 13 лет. Около пяти лет руководил администрацией Советского района Курской области, прошел службу в отряде «Барс-Курск».
В конце 2024 года стало известно об отставке главы приграничного Суджанского района Курской области Александра Богачева. Экс-губернатор Алексей Смирнов предлагал и Марине Дегтяревой покинуть свой пост. Причиной могли послужить проблемы с организацией эвакуации из Кореневского района.
Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».