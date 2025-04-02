Глава приграничного Кореневского района Курской области покидает пост

Представительное собрание Кореневского района Курской области приняло отставку главы Марины Дегтяревой по собственному желанию. Ее полномочия прекращены досрочно с 2 апреля 2025 года. Об этом сообщили в облправительстве, не указав причины не указав причины ухода чиновницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Дегтярева

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Марина Дегтярева

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 3 апреля обязанности главы района будет исполнять Владимир Жилинков, который ранее занимал должность заместителя госпожи Дегтяревой.

Владимир Жилинков — выпускник Курского государственного педагогического университета, затем работал директором школы. С 2011 года возглавлял аппарат представительного собрания Курского района, занимая эту должность с небольшим перерывом в течение 13 лет. Около пяти лет руководил администрацией Советского района Курской области, прошел службу в отряде «Барс-Курск».

В конце 2024 года стало известно об отставке главы приграничного Суджанского района Курской области Александра Богачева. Экс-губернатор Алексей Смирнов предлагал и Марине Дегтяревой покинуть свой пост. Причиной могли послужить проблемы с организацией эвакуации из Кореневского района.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова