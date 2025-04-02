Бывший первый замглавы «Белоблводоканала», попавший под следствие, ушел на СВО

Управление СКР по Белгородской области в середине марта приостановило уголовное дело в отношении бывшего первого замглавы госпредприятия «Белоблводоканал» Сергея Ивенкова. Ему вменялось получение взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в ведомстве, такое решение было принято в связи с уходом фигуранта на СВО.

О задержании господина Ивенкова стало известно в августе 2024 года. По версии следствия, он вместе с директором предприятия Александром Николаевым через посредника получил от глав трех подрядчиков «Белоблводоканала» свыше 27 млн руб. Эти средства предназначались за «беспрепятственное принятие выполненных организациями строительно-монтажных и пусконаладочных работ на коммунальных объектах в рамках заключенных договоров и ускорения их оплаты».

Расследование уголовного дела в отношении господина Николаева завершено. В прокуратуре региона сообщили, что оно направлено в Белгородский райсуд.

Вместе с господином Ивенковым был задержан бывший директор по закупкам и торгам «Белоблводоканала» Алексей Антонов. Его приговорили к штрафу в 1,1 млн руб. за подкуп сотрудника контрактной службы.

Алина Морозова