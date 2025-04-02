Глава курского министерства архитектуры уходит в отставку

Врио министра архитектуры и градостроительства Курской области, главный архитектор региона Сергей Чернов покидает свой пост 11 апреля. Как сообщили в облправительстве, он увольняется по собственному желанию.

С 12 апреля исполнять обязанности министра и главного архитектора будет Галина Концедалова. Сейчас она работает первым заместителем господина Чернова.

Сергей Чернов родился в 1961 году. Окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт (ныне вошел в состав Самарского государственного архитектурно-строительного университета), Воронежский государственный аграрный университет имени Петра I, Московский финансовый колледж. В 1983 году начал работать архитектором подконтрольного властям «Курскгражданпроекта», с 1984 года по 1992-й трудился в главном управлении архитектуры и градостроительства Курского облисполкома, с 1992-го по 2006-й — в инспекции ФНС России по Курску. С мая 2006 года по апрель 2011-го был начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации Железнодорожного округа Курска. В декабре 2017-го возглавил региональный комитет архитектуры и градостроительства. В ноябре 2024 года решением на тот момент губернатора Алексея Смирнова комитет преобразовали в министерство, а господина Чернова назначили министром.