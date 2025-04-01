Главные новости за 1 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Начиная со вторника, 1 апреля, Троицкий мост в центре Петербурга полностью закрыт для движения личного автотранспорта. Ограничения из-за масштабного ремонта продлятся до 10 июня.

Петербургский ритейлер «О'Кей» получил 2 млрд рублей чистой прибыли в 2024 году, чистые убытки составили 2,8 млрд рублей. Общая выручка группы увеличилась на 5,5% в годовом выражении, до 219,4 млрд рублей.

Легенды петербургского «Зенита» вновь сыграют за команду в Матче легенд, который пройдет 25 мая на поле «Газпром Арены». Зрители вновь увидят забеги Доменико Кришито, филигранную игру в защите Николаса Ломбертса, подкаты Анатолия Тимощука, финты Данни, передачи Андрея Аршавина и удары Александра Кержакова.

Обуховский завод передал первые два гидроцилиндра для строящегося Большого Смоленского моста, сообщает ТАСС. По словам гендиректора предприятия Михаила Подвязникова, ко Дню Победы заказчику поставят еще шесть гидроцилиндров.

Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко (признан Минюстом РФ иноагентом) по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Его оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Силовики пришли с обыском в офис IT-компании «Аеза Групп», которая занимает площади в бывшем здании ЧВК «Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге. Мероприятия проводятся в рамках уголовного дела об обнале, пишет «Фонтанка».

Заместитель председателя Конституционного суда, доктор юридических наук, профессор Сергей Маврин скончался на 74-м году жизни. Судьи и сотрудники аппарата выразили соболезнования родным и близким господина Маврина.

В Санкт-Петербургском государственном университете открыли памятную доску Федору Соломову, который героически погиб в ходе СВО, сообщает пресс-служба Смольного 1 апреля. Вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко от имени градоначальника поблагодарил семью и близких, руководство и преподавателей вуза за возможность увековечить память героя.