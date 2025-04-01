Священника-иноагента Михнова-Вайтенко оштрафовали за видео с критикой армии РФ

Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности епископа Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко (признан Минюстом РФ иноагентом) по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Как сообщили 1 апреля в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, из протокола следует, что в ходе мониторинга авторского Telegram-канала священника сотрудники полиции нашли в свободном доступе видеозапись, размещенную 11 марта 2022 года. В ней фигурант резко высказывается о начале боевых действий на территории Украины и критикует действия властей и ВС РФ. Суд установил, что содержание этого видео «в своей совокупности направлено на негативную оценку деятельности Вооруженных сил РФ и создает их негативный образ, а также направлено на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

В итоге на опубликовавшего эту запись священника-иноагента наложили штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в марте епископа Апостольской православной церкви также оштрафовали на 15 тыс. рублей за репост записи СМИ-иноагента без соответствующей маркировки.

Андрей Цедрик