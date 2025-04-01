Аршавин, Кержаков и Данни вновь сыграют за «Зенит» в Матче легенд

Легенды петербургского «Зенита» вновь сыграют за команду в Матче легенд, который пройдет 25 мая на поле «Газпром Арены», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Мероприятие приурочено к столетию клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ Фото: Илья Смирнов, Коммерсантъ

Зрители вновь увидят забеги Доменико Кришито, филигранную игру в защите Николаса Ломбертса, подкаты Анатолия Тимощука, финты Данни, передачи Андрея Аршавина и удары Александра Кержакова.

Полный список именитых гостей клуб пообещал опубликовать позже. Для посещения игры карта болельщика не потребуется, минимальная стоимость билета составляет 300 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» обыграл «Рубин» на своем поле со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Лусиану Гонду, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра и Андрей Мостовой.

Андрей Маркелов