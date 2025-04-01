Чистая прибыль ритейлера «О'Кей» достигла 2 млрд рублей в 2024 году

Петербургский ритейлер «О'Кей» получил 2 млрд рублей чистой прибыли в 2024 году, чистые убытки составили 2,8 млрд рублей. Об этом говорится в отчете компании. Общая выручка группы увеличилась на 5,5% в годовом выражении, до 219,4 млрд рублей. Это случилось за счет роста розничной выручки дискаунтеров «Да!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Валовая прибыль компании выросла на 7,9% до 51,4 млрд рублей, а валовая маржа незначительно увеличилась в годовом выражении на 0,5 процентных пункта — до 23,4%. Группа последовательно повышала эффективность управления закупками и оптимизировала уровень товарных потерь.

Общий долг «О'Кея» на конец года составил 47,6 млрд рублей против 47,1 млрд рублей в 2023 году. Чистый долг сократился и составил 31,8 млрд рублей против 35,6 млрд на конец 2023 года.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что АО «Большой Гостиный двор» закончило 2024 год с чистой прибылью в 51,9 млн рублей. При этом выручка компании за год снизилась с 930 до 822 млн рублей.

Андрей Маркелов