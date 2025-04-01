В офис IT-компании «Аеза Групп» в Петербурге пришли с обысками

Силовики пришли с обыском в офис IT-компании «Аеза Групп», которая занимает площади в бывшем здании ЧВК «Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге. Мероприятия проводятся в рамках уголовного дела об обнале, пишет «Фонтанка».

Предположительно, в фирму также нагрянула в рамках расследования дела об организации преступного сообщества. Хостинг-провайдер занимается предоставлением серверов. В Европе «Аеза Групп» связывают с криптовалютой и даркнетом.

Информации об обысках от ГСУ СКР по Петербургу пока не поступало.

Татьяна Титаева