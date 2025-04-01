Глава евродипломатии уверена в необходимости 17-го пакета санкций против России

Евросоюз обсуждает 17-й пакет санкций против России. «Это необходимо», заявила глава евродипломатии Кая Каллас, выступая перед депутатами Европарламента.

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Фото: Leo Correa / AP Кая Каллас

Фото: Leo Correa / AP

«Недавно мы утвердили 16-й пакет санкций, чтобы сохранять давление на Россию. Сейчас мы обсуждаем 17-й пакет, и уже есть ясный консенсус, что нам это необходимо»,— сказала госпожа Каллас (цитата по агентству «Прайм»).

16-й пакет санкций против России Евросоюз утвердил в третью годовщину СВО — 24 февраля 2025 года. Ограничительные меры были направлены против ключевых секторов российской экономики, включая банковский сектор, металлургию и логистику, а также против тех, кто помогает России обходить уже наложенные ограничения.

В ответ на введенные санкции Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну. В список вошли представители силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, граждане стран—членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи Украине.

25 марта Россия и США согласовали возобновление Черноморской инициативы при условии снятия санкций с Россельхозбанка. Однако представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер ответила, что это возможно только при согласии всех стран—членов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 марта заявил, что это говорит о неготовности Европы к миру на Украине.

Подробнее об антироссийских санкциях читайте в материале «Ъ» «В очереди на снятие».