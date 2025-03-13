Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва в ответ на 16-й пакет санкций ЕС расширила список представителей евроинститутов и стран—членов союза, которым запрещен въезд в страну. Об этом сообщили на сайте МИД России.

«Речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран—членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи Украине, ведущих деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности нашей страны и организацию блокады движения российских судов и грузов в Балтийском море»,— уточняется в сообщении ведомства.

В стоп-лист также включены представители структур и госорганов ЕС, которые причастны к преследованию граждан РФ за «незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий», созданию «трибунала» в отношении руководства страны и поддержке конфискации российских активов в пользу Украины.

Помимо этого въезд в страну запрещен ответственным за введение санкций против России и «отличившимся» русофобской риторикой. В указанный список вошли и депутаты стран—членов ЕС и Европарламента, которые голосовали за антироссийские резолюции и законопроекты.

Евросоюз и Великобритания ввели 16-й пакет санкций против России 24 февраля, в третью годовщину СВО. Меры направлены против ключевых секторов экономики РФ, включая банковский сектор, металлургию и логистику, а также против тех, кто помогает стране обходить уже наложенные ограничения.

Подробности — в материале «Ъ» «Санкционная копродукция».