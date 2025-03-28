Песков: нежелание снять санкции говорит о неготовности Европы к миру на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снятие европейских санкций с российских учреждений, которые занимаются расчетами, связанными с сельхозпродукцией, является неотъемлемой частью Черноморской инициативы. Господин Песков добавил, что отказ европейских стран снимать с России ограничения говорит об их нежелании содействовать урегулированию кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если европейские страны не хотят идти по этому пути, то значит они не хотят идти по пути мира и действовать в унисон с усилиями, которые проявили в Москве и Вашингтоне»,— сообщил представитель Кремля в ходе пресс-колла.

Он также заявил, что предложение о перемирии на Черном море не является новым. Господин Песков напомнил, что в июле 2022 года Россия и Украина при участии Турции и ООН уже подписывали Зерновую инициативу. «Инициатива действовала, работала, и выполнялись все обязательства, за исключением обязательств по отношению к России. Они так и не были выполнены. Никакой новизны нет»,— сказал пресс-секретарь президента.

25 марта Россия и США согласовали возобновление Черноморской инициативы при снятии санкций с Россельхозбанка, в том числе со стороны Европы. Вчера, 27 марта, в Еврокомиссии объявили, что санкции могут быть сняты только после единогласного решения об этом всех членов Евросоюза. Брюссель добавил, что считает необходимым оказывать максимальное давление на Россию.