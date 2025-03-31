Главные новости 31 марта. Ростов-на-Дону и область

В Верховный суд РФ поступила жалоба по постановление Четвертого кассационного суда об изменении территориальной подсудности уголовного дела, фигурантом которого является бывший председатель Советского райсуда Ростова-на-Дону Елена Коблева, обвиняемая в получении взятки.

Росприроднадзор потребовал от «Фонда "Экология Дона"» возместить ущерб окружающей среде на сумму свыше 285 млн рублей.

До конца 2025 года в Ростовской области «Группа Агроком» запустит завод по производству комбикорма. Объем инвестиций в проект составит почти 805 млн рублей.

Прокуратура Ростовской области обратилась в суд с исковым заявлением к департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Новочеркасска об устранении нарушений закона в сфере закупок.

Ростовская компания Elis Fashion Russ запатентовала бренд «1 линия». Под ним предприятие сможет выпускать одежду, обувь, часы, ювелирные украшения, вести интернет-торговлю.

В реке Дон на территории Ростовской области наблюдается снижение уровня воды. Показатели опустились до неблагоприятных отметок.

Следственный комитет Ростовской области завершил расследование дела о заказном убийстве, обвиняемым по которому является 67-летний житель Кашарского района.

В Ростовской области создали электронную карту памяти, в которой более 2,2 тысячи мемориальных объектов.