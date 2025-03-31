ВС рассмотрит жалобу на перенос слушания дела судьи Елены Коблевой в Краснодар

В Верховный суд РФ поступила жалоба по постановление Четвертого кассационного суда об изменении территориальной подсудности уголовного дела, фигурантом которого является бывший председатель Советского райсуда Ростова-на-Дону Елена Коблева, обвиняемая в получении взятки. Информация о поступлении дела зафиксирована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Как сообщалось, изначально рассмотрение дела Елены Коблевой было направлено в ее родной Советский райсуд Ростова-на-Дону. Однако, в феврале Четвертый кассационный суд общей юрисдикции изменил территориальную подсудность, постановив разбирать дело в Ленинском райсуде Краснодара.

Бывшего председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елену Коблеву обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет колонии). Вместе с ней также будут судить местного предпринимателя Владимира Боженко и Николая Студеникина. Первый обвиняется в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет колонии), второй — в посредничестве при ее передаче (п. «а», «б», ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, до 10 лет колонии).

Сергей Иванов