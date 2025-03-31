С «Фонда «Экологии Дона» взыскивают 285 млн рублей за загрязнение почвы

Росприроднадзор потребовал от «Фонда Экологии Дона» возместить ущерб окружающей среде на сумму свыше 285 млн руб. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специалисты обнаружили загрязнение участка площадью более 4,6 тыс. кв. м рядом с садоводческим товариществом «Агат» в Ростовской области. На территории нашли отходы четвертого класса опасности, образовавшиеся при расчистке реки Темерник.

«Если в течение месяца оплата не поступит, мы обратимся в суд. Ситуация на контроле»,— следует из сообщения.

«Фонд Экологии Дона» зарегистрирован в Элисте в 2001 году и занимается сбором отходов. Основным бенефициаром компании является Игорь Микитюк. В 2023 году выручка организации составила более 501 млн руб., чистая прибыль — 215 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор планирует взыскать с компании «УЮТ» 410,2 млн руб. за ущерб окружающей среде. Компания разместила отходы дноуглубительных работ на участке в Кагальницком сельском поселении, что привело к незаконному сбросу загрязненного грунта на площади почти 10 тыс. кв. м.

Николай Аксенов