Прокуратура добивается расторжения контрактов на ремонт дорог в Новочеркасске

Прокуратура Ростовской области обратилась в суд с исковым заявлением к департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Новочеркасска об устранении нарушений закона в сфере закупок. Иск касается муниципальных контрактов на ремонт дорог, копия заявления имеется в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Проверка надзорного ведомства показала, что департамент ЖКХ и благоустройства заключил контракты на содержание дорог, которые были искусственно разделены на части с целью обхода ограничений по сумме закупок у единственного поставщика.

Кроме того, по данным прокуратуры, контракты были оформлены как самостоятельные сделки, хотя фактически представляли собой единое целое. Общая сумма всех контрактов составила более 3 млн руб., что превышает лимит в 600 тыс. руб. для закупок у единственного поставщика.

Прокуратура считает, что эти действия направлены на ограничение конкуренции и недопуск других участников к торгам, что противоречит ключевым принципам закупок: открытости и прозрачности информации в контрактной системе, а также конкурентности.

Истец потребовал признать ничтожными три контракта, которые департамент заключил с ИП Семененко Евгением Николаевичем на ремонт дорог в Новочеркасске, на территории бывшего Промышленного района, Первомайского района, а также в микрорайоне Донской.

Снежана Стодольская