На некоторых участках Дона уровень воды упал до неблагоприятных отметок

В реке Дон на территории Ростовской области наблюдается снижение уровня воды. Показатели опустились до неблагоприятных отметок, сообщает Северо-Кавказское управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

Ситуация ухудшилась утром 29 марта на участке реки между Аксаем и Азовом. Уровень воды продолжает снижаться, что может продлиться и в воскресенье, 30 марта. Основной причиной этого явления считается сильный ветер, который продолжается в регионе уже более недели.

Представители управления отметили, что опасных гидрологических явлений в ближайшее время не ожидается.

Николай Аксенов