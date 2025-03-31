Электронную карту памяти с 2 тысячами мемориалами создали на Дону

В Ростовской области началась подготовка к акции «Дон помнит», посвященной 80-летию Победы. Создана электронная карта памяти с 2255 мемориальными объектами, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федор Соколов Фото: Федор Соколов

Регистрация для участия в уборке воинских мемориалов началась 20 марта, и уже подано более 12,3 тыс. заявок. Уборка будет проводиться весь апрель.

Для подготовки мемориалов и памятников привлечены коммунальные службы, а также волонтеры.

Николай Аксенов