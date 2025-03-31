На Дону под суд отправится пенсионер подозреваемый в организации заказного убийства

Следственный комитет Ростовской области завершил расследование дела о заказном убийстве, обвиняемым по которому является 67-летний житель Кашарского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022 году мужчина решил избавиться от знакомого из-за имущественного спора. Он обратился к посреднику с просьбой найти исполнителей убийства, передав информацию о жертве и 2,5 млн руб. вознаграждения. Однако киллеры отказались выполнять заказ и инсценировали смерть потерпевшего, предоставив заказчику поддельные доказательства.

Злоумышленник был задержан, а прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчина обвиняется в организации приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 30, пп. «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Дело передано в Миллеровский районный суд для рассмотрения по существу.

Николай Аксенов