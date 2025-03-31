«Группа Агроком» запустит в Ростовской области новый комбикормовый завод

До конца 2025 года в Ростовской области «Группа Агроком» запустит завод по производству комбикорма. Объем инвестиций в проект составит почти 805 млн руб., сообщили в пресс-службе холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проект реализует АО «Батайское», специализирующееся на разведении свиней. Для поголовья будут выпускать пищевые гранулы из зернового, белкового, минерального сырья и растительного масла. Объем производства составит 10 т в час., при годовой потребности «Батайского» — 30 тыс. тонн. Со временем, собственники планируют нарастить производство до 15 т в час.

Более 75% собственной продукции предприятие поставляет на ростовский колбасный завод «Тавр» и полностью обеспечивает его потребности в свинине.

Кроме корпусов из сэндвич-панелей, зернохранилища на 25 тыс. тонн, складов, лаборатории, при строительстве будущего производства возведут новую инфраструктуру: трансформаторную подстанцию, водопровод, ливневую, бытовую и дождевую канализации, газовую котельную.

В настоящее время специалисты завершили этапы землеустройства и проектирования. На земучастке идут подготовительные работы — по ограждению, энерго и водоснабжению, выборке грунта. Следующий этап реализации — строительство зернохранилища.

Валентина Любашенко