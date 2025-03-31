Главные новости за 31 марта. Сочи

Спасатели эвакуировали 19 человек, в том числе 10 детей, из подтопленного палаточного лагеря в горной местности Сочи. Эвакуированным туристам медицинская помощь не потребовалась.

Следственный отдел по Центральному району Сочи возбудил уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка. Мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже.

К летнему сезону 2025 года администрация Сочи готовит к открытию 180 пляжей, в том числе 10 новых территорий протяженностью 2 км. Первые 20 пляжей вдоль популярных набережных начнут работу с 1 мая, остальные — к июню.

Международный аэропорт Владикавказ с июня 2025 года запускает новые авиарейсы в Сочи и Анталью. Перелеты будут осуществлять авиакомпании «Ред Вингс» и «Победа».

В Сочи обрушилась заброшенная подпорная стена. В результате инцидента пострадавших нет.

С 30 марта 2025 года аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание. В новом сезоне воздушная гавань будет обслуживать 85 направлений, из которых 57 внутренних и 28 международных.

В Сочи отремонтируют 62 многоквартирных дома в рамках муниципального краткосрочного плана капитального ремонта. На реализацию проекта выделено более 722 млн руб.