Спасатели эвакуировали туристическую группу из подтопленного лагеря в горах Сочи
Спасатели эвакуировали 19 человек, в том числе 10 детей, из подтопленного палаточного лагеря в горной местности Сочи. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГКУ «Кубань-спас».
Фото: Telegram-канал Кубань спас
Руководитель туристической группы обратился за помощью в понедельник, 31 марта. После получения сигнала сотрудники Адлерского отряда прибыли на место происшествия.
«Благодаря слаженным действиям команды все были успешно перевезены в безопасное место»,— отмечается в публикации службы спасения.
Эвакуированным туристам медицинская помощь не потребовалась.
По информации Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, в горах Сочи до вечера 2 апреля продолжает действовать штормовое предупреждение. Спасатели прогнозируют возможность схода лавин на высотах от 1,5 тыс. м над уровнем моря.
«Ъ-Сочи» писал, что на курорте прогнозируют дождь с грозой. Синоптики также ожидают усиление ветра.