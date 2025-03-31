Спасатели эвакуировали туристическую группу из подтопленного лагеря в горах Сочи

Спасатели эвакуировали 19 человек, в том числе 10 детей, из подтопленного палаточного лагеря в горной местности Сочи. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГКУ «Кубань-спас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Кубань спас Фото: Telegram-канал Кубань спас

Руководитель туристической группы обратился за помощью в понедельник, 31 марта. После получения сигнала сотрудники Адлерского отряда прибыли на место происшествия.

«Благодаря слаженным действиям команды все были успешно перевезены в безопасное место»,— отмечается в публикации службы спасения.

Эвакуированным туристам медицинская помощь не потребовалась.

По информации Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, в горах Сочи до вечера 2 апреля продолжает действовать штормовое предупреждение. Спасатели прогнозируют возможность схода лавин на высотах от 1,5 тыс. м над уровнем моря.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте прогнозируют дождь с грозой. Синоптики также ожидают усиление ветра.

Мария Удовик