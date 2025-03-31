Аэропорт Сочи запустил весенне-летнее расписание с 85 направлениями

С 30 марта 2025 года аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В новом сезоне воздушная гавань будет обслуживать 85 направлений, из которых 57 внутренних и 28 международных, с участием 31 авиакомпании. Среди 11 иностранных перевозчиков появились три новых: Etihad Airways, Jazeera Airways и Air Arabia, которые запустят регулярные рейсы в Абу-Даби, Кувейт и Шарджу соответственно.

«Аэрофлот» продолжит выполнять рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, а также по международным направлениям в Стамбул, Анталью, Дубай и Ереван. «Победа» начнет летний сезон с 10 маршрутами, а с мая добавит полеты в Нижнекамск, Тюмень и Чебоксары.

Nordwind увеличит региональную сеть до 28 направлений, включая новые маршруты в Волгоград и Орск. «Азимут» расширит международную географию полетов, добавив рейсы в Алматы, Анталью, Стамбул, Дубай, Ереван, Самарканд, Тбилиси и Тель-Авив.

Воздушная гавань Сочи сегодня является единственным функционирующим аэропортом на юге страны. «Сочи может обеспечить туристам комфортный отдых, высокий уровень сервиса и полную безопасность, а удобная логистика позволяет путешественникам комфортно продолжать путь в любой город Краснодарского края на железнодорожном или автотранспорте»,— отметил заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр.

Наибольшей популярностью среди международных направлений традиционно пользуются рейсы в Турцию, Армению, Израиль, Грузию, Узбекистан и ОАЭ.

Актуальное расписание и возможные изменения можно уточнить у авиаперевозчиков или на официальном сайте аэропорта Сочи.

Мария Удовик