Летом из аэропорта Владикавказа запустят новые рейсы в Сочи и Анталью
Международный аэропорт Владикавказ с июня 2025 года запускает новые авиарейсы в Сочи и Анталью. Перелеты будут осуществлять авиакомпании «Ред Вингс» и «Победа», сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Аэропорт Владикавказа перешел на весенне-летнее расписание. Изменения продлятся до 26 октября.
Кроме того, летом авиакомпания NordStar запустит дополнительные рейсы в Сочи из Норильска, Красноярска и Абакана. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
В период массовых отпусков количество прямых рейсов из Норильска в Сочи увеличится до четырех раз в неделю. Во второй половине лета также будут дополнительные рейсы из Сочи в Норильск до четырех раз в неделю. Пассажиры из Омска, Уфы и Челябинска смогут летать в Сочи по весенне-летнему расписанию.
Рейсы между Красноярском и Сочи будут выполняться ежедневно с июня по сентябрь, а также возобновятся полеты между Абаканом и Сочи.
«Ъ-Сочи» писал, что в конце апреля авиакомпания «Азимут» запустит дополнительный рейс между Сочи и Махачкалой. Рейс А45157 вылетит из Сочи в 11:50 и приземлится в Махачкале в 13:20.