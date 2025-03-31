В Сочи отремонтируют 62 многоквартирных дома до конца года

В Сочи отремонтируют 62 многоквартирных дома в рамках муниципального краткосрочного плана капитального ремонта. На реализацию проекта выделено более 722 млн руб., сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«В прошлом году за счет взносов собственников жилья отремонтировали 60 МКД, на что было освоено более 500 млн руб. Сохраним темпы высокими и в этом году. Перечень видов работ по каждому объекту согласован на собраниях собственников жилья. Контроль качества выполняемых работ, используемых при этом материалов и окончательную приемку будут вести активисты ТОС и сами жильцы»,— сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.

Программа капремонта включает более 198 различных видов работ: замену 10 лифтов, ремонт 154 внутридомовых инженерных систем и 25 крыш, обновление 12 фасадов зданий. На эти цели предусмотрено более 722 млн руб.

Подрядные организации уже завершили обследование всех многоквартирных домов по заключенным договорам и подготовили проектно-сметную документацию. На 26 объектах ремонтные работы уже начались.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура Сочи обеспечила погашение задолженности по взносам на капитальный ремонт муниципальных помещений. Долг составил более 26 млн руб.

Мария Удовик