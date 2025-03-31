В Сочи расследуют гибель трехлетнего мальчика, выпавшего из окна

Следственный отдел по Центральному району Сочи возбудил уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Трагедия произошла 30 марта 2025 года в переулке Рахманинова, когда мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств происшествия, а также причин и условий, способствовавших трагедии.

Краевое следственное управление СКР призывает родителей обеспечивать безопасность детей: не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами, запрещать выход на балкон без сопровождения взрослых и не размещать у окон предметы, по которым ребенок может забраться на подоконник.

«Ъ-Сочи» писал, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования по делу о гибели шестилетнего мальчика в сочинском санатории после обращения его отца в социальных сетях. Ребенок получил травму живота от удара о металлическую ручку держателя сетки теннисного корта.

Мария Удовик