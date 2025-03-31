Власти Сочи прокомментировали обрушение подпорной стены

В Сочи произошло обрушение заброшенной подпорной стены. В пресс-службе городской администрации сообщили «Ъ-Сочи», что в результате инцидента пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

На место происшествия прибыли экстренные службы края и представители администрации Центрального района. По данным мэрии, обрушившаяся конструкция является бесхозной.

Ближайший жилой дом расположен в нескольких десятках метров от места обрушения. Администрация города-курорта подтвердила, что инцидент не представляет опасности для жителей и строений. Сотрудники мэрии составили соответствующий акт.

Специалисты осмотрели объект и не обнаружили признаков чрезвычайной ситуации. Вероятной причиной обрушения части здания могло стать отсутствие системы водоотведения. Акт осмотра отправлен в соответствующие органы администрации Сочи для дальнейших исследований и разработки проектной документации на ремонтные работы.

«Ъ-Сочи» писал, что на прошлой неделе на курорте частично обрушилась штукатурка с фасада Зимнего театра. Устранение последствий обрушения запланировано на первую декаду апреля за счет внутренних средств муниципального учреждения.

Мария Удовик